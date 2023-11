Hónapokig dolgozott művén a szakember

A pumpáskocsit korábban az önkormányzat három munkása bontotta ki a növények és a téglatörmelék fogságából. Ők alakították ki az emlék jelenlegi helyét is. Pásztor Roland szerint nem volt könnyű korhű formába önteni a mára igencsak avíttá vált szerkezetet. A felújítást vállaló szakember hónapokig, január végétől egészen szeptember végéig dolgozott azon, hogy mostanra kitűnő állapotban tündökölhessen. Az egyes elemeket ugyanis először ki kellett szárítani, szétszedni, majd pedig lekezelni. Néhány faelem viszont még most is hiányzik a műremekről. Ám hamarosan ezek is elkészülnek, és akkor végleges pompájában láthatják a járókelők a helyi tűzoltóélet egyik utolsó mohikánját.