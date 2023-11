Nem volt kegyes a hétvégén az időjárás azokhoz, akik a rékasi búcsúban vasárnap is szerettek volna szórakozni. Szerencsére a búcsút ezúttal nem a Kisszögben tartották, hanem a falu központjában a Szabadság téren és két naposra tervezték. Szombaton még jó idő volt, de a sergők csak délután üzemeltek, akkor viszont féláron, de számos árus is kitelepedett a térre. Vasárnap egész napos programra készültek, a délelőttöt viszont elmosta a szakadó eső, így csak 15 órától indulhatott be az élet, az vásározók viszont már nem jöttek ki árusítani.