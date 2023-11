Nemcsak helyi, hanem környékbeli termelők is szívesen árulnak a kunszentmártoni piacon, ami csütörtökönként olyannyira kinőtte magát, hogy a hivatal utcáját egy rövid szakaszon le is kell zárni az árusok miatt. Érkeznek oda biciklivel, autóval, de sétálva is a vásárlók. Nem egyszerűen arról van szó, hogy friss zöldségeket és gyümölcsöket vesznek, hanem igazi közösségi tér is. Jobbra balra nézve kisebb csoportokba verődve beszélgettek a vevők hol a magyar válogatottról, hol a politikáról, hol csak egyszerűen a hétköznapokról esett szó. Persze azért előkerültek a zsebekből az apró papírokra felírt listák arról, mit is kell beszerezni. Az egész tér hangulatát áthatja Balla Tibor citeramuzsikája, egyből oda is léptem hozzá, megkérdeztem, mi vezette arra, hogy a kellemes őszi napsütéses csütörtökön a piacot választotta.

Mint kiderült, nem először húzza a nótákat a téren, az eladók egy része kedvesen csak régi bútordarabként emlegette.

– Láttam, hogy neves zenészek is kimennek a különféle piacokra zenélni, úgy gondoltam miért ne próbáljam meg én is, ez már nem most volt. Van, aki dalt kér tőlem, de egyébként is szívesen játszom, muzsikálok. Ez az életem – mondta büszkén. Hozzátette: a tapasztalatok szerint a tekerőlantot kevésbé kedvelik a nagyobb hangja miatt, ezért dönt hétről hétre a citera mellett. Csak akkor nem tölti a piacon az idejét, amikor igazán hideg van.

Pár méterrel arrébb Balla Gabriella cserkeszőlői őstermelő éppen mákot csomagolt. Közben elmondta, ilyenkor november derekán leginkább a gyümölcsöket almát, szőlőt és körtét keresik a vásárlók.

– A paradicsomot, paprikát nyáron szezonban kilószámra vitték, most inkább csak pár szem kerül a szatyrokba, ennek egyik fő oka a zöldségek drágulása – számolt be tapasztalatairól.

A karácsonyi készülődés is érezhető, egyre többen visznek mákot és diót.

Többen vannak az idősek, de szerencsére mostanság fiatalok is szép számmal akadnak a vevők között

– mondta a vásárlókról.

Csak egy pár lépést haladtam, amikor ismét szóba elegyedtem egy kofával, asztalán petrezselyemzöld és kapor sorakozott csokorba kötve. Szinte nem is tudott válaszolni a kérdéseimre, mert sorra érkeztek az állandó vásárlói. Néhány perccel később egy csendesebb időszakban azért csak sikerült megtudni Fazekas Istvánnétól, hogy kunszentmártoni őstermelő, leginkább zöldségtermesztéssel foglalkozik. Szerinte bár csütörtökön és szombaton azért még mindig elég sokan vannak a piacon, mióta a városban megnyitott a két nagyobb élelmiszerüzlet, azóta kisebb a forgalom.

Az eladók közötti kissé csipkelődő hangulat megmosolyogtatott, tovább is mentem Fehér József méhészhez, aki egy hátsóbb sorban kínálta portékáit. Állandó vevői folyamatosan keresik a mézét, de vásárolható nála propolisz csepp is.

– Szeptembertől januárig van leginkább szezonja a gyertyáknak, ilyenkor azokból többféle figurát is készítek – mutatott körbe. Standjánál a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkáját kitűzők vásárlásával lehet támogatni.