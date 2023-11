A fényszarvasok idén is elfoglalták jól megszokott helyüket a polgármesteri hivatal épületével szemben található parkban, ahol az ünnepi dekoráció mellett karácsonyi térzene is várja az arra járókat.

A karácsonyi dekoráció

Forrás: Beküldött fotó

– Egy autómentéssel és szállítással foglalkozó helyi vállalkozó felajánlotta, hogy autómentővel térítésmentesen a főtérre szállítja az ünnepi látványelemeket, melyek kihelyezésében a vállalkozó és a GAMESZ munkatársai segítettek. A rénszarvas szán mellett ebben az évben meglepetéssel is készültünk, a gyerekek nagy örömére egy karácsonyi fényfűzérrel díszített cica kapott helyet a Tudás kútjánál – mondta el érdeklődésünkre Zsámboki Sándor, a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) igazgatója. A közel 2,5 méter magas, mikulás sapkás cicus minden bizonnyal a kicsik új kedvence lesz. Megtudtuk azt is, hogy egy helyi felajánlásnak köszönhetően idén is meseszép fenyőt díszítettek fel a város főterén. A karácsonyi díszkivilágítást próbaüzembe helyezték, a település adventi koszorúja is elkészült.