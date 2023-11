Áll már a főtéren Zagyvarékas karácsonyfája. A gyönyörű, termetes ezüstfenyőt Kanalas János és családja ajánlotta fel a településnek. A fát csütörtökön kivágták és délután fel is állították a Szabadság téren. Péntek reggel meg is kezdték a díszítését a Rékasszolg Kft. dolgozói, annak ellenére, hogy először hószállingózásban, majd esőben kellett tevékenykedniük. A megtermett fa dekorálása nem volt egyszerű, mivel széles is, magas is, létráról nem lehetett volna a fentebb lévő ágakat elérni. Ezért Turi Lászlóhoz, az Életjel Mentőcsoport vezetőjéhez fordultak segítségért. Az életjelesek emelőkosár segítségével könnyedén áthidalták a problémát, így hétvégén már teljes pompájában láthatják a karácsonyfát az arra járók.