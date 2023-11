– Milyen érzésekkel, gondolatokkal fogadta az elismerést?

– Kellemes meglepetésként ért a hír, amikor arról értesültem, hogy megkapom a díjat. Természetesen örömmel tölt el a vármegyei közgyűlés elismerése, de én csak a munkámat végzem. A siker igazi csapatmunka eredménye, hiszen a képviselő-testület tagjaival, a polgármesteri hivatal munkatársaival hosszú évek óta harmonikusan, együttműködve dolgozunk a városért. Lényegesnek tartom, hogy nem a pártpolitika, hanem a jászfényszarui érdekek vezérlik a munkánkat.

– Több mint negyven éve a közigazgatásban dolgozik, 1990 óta vezeti Jászfényszarut. Kettős jubileum jegyében telik az esztendő, hiszen harminc éves a város és huszonöt éve jött létre az Ipari Park. Hogyan értékeli az elmúlt harminc évet?

– A rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején az Orion megszűnésével a térségben településünkön volt az egyik legmagasabb a munkanélküliség. Ezt lelkileg nagyon nehezen éltük meg, hiszen korábban ismeretlen volt számunkra. Ebben a krízisidőszakban felismertük, hogy a képviselő-testület legfontosabb feladata a helyi gazdaság stabilitásának a megteremtése és ennek érdekében ipari parkot hoztunk létre. A folyamatos infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően ma már mintegy ötven termelő és szolgáltató cég több ezer munkavállalót foglalkoztat az ipari parkban. A munkahelyek megléte elengedhetetlen a lakosok gazdasági és lelki stabilitásához, jövőképéhez. Éppen ezért az önkormányzat ciklusokon átívelő következetes munkáját az a törekvés hatja át, hogy sikeresek legyünk a gazdaság- és településfejlesztés terén, ami a gazdasági élet szereplőit és a lakosokat is egyaránt szolgálja. Elégedettséget vált ki belőlem, amikor a város demográfiai adatait elemezve azt látom, hogy nem csökken a lakónépesség, hanem stagnál, vagy növekszik. Nagy dolog az is, hogy teljes az infrastruktúra a településen, felújítottuk az intézményeinket, új óvodát, bölcsődét építettünk, bővítettük az Idősek Otthonát és az Egészségházat, megújultak a közterek, sportolásra alkalmas területeket hoztunk létre. Aktív a civil, közösségi élet. Nehéz időszakot élünk, ezért kiemelten figyelünk az idősekre. Az önkormányzat jogosultság alapján rezsitámogatással segíti a nyugdíjasokat, valamint minden hetvenedik életévét betöltött jászfényszarui lakos egyszeri tízezer forint juttatást kap karácsonyra. Örömteli, hogy ebben az évben már tíz éves a lakossági fásítási programunk, ami töretlen népszerűségnek örvend. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a helyiekben mindig is hatalmas volt a fejlődés iránti vágy. A lakosság igényessége magas elvárásokat támaszt az önkormányzat felé, ami óriási hajtóerőt jelent számomra. Úgy gondolom, hogy városunk elmúlt harminc éve sikeres, a kitűzött célokat elértük, eredményeinkre alapozva tervezhetjük a következő fejlesztési időszakot, megerősítve a stabilitást, kiegyensúlyozottságot. Stratégiai céljainkat a tradíció, innováció és emóció jegyében valósítjuk meg.

– Az ipari parkban működő cégek, vállalkozások tevékenysége jelentős hatással van nemcsak a város, a vármegye gazdasági, társadalmi életére, hanem a nemzetgazdaságra is.

– Valóban így van. Örömmel mondhatom, hogy több cég is nagyszabású bővítést tervez az ipari parkban. A thyssenkrupp Components Technology Kft. nemrég jelentette be, hogy 23 milliárd forintból bővíti jászfényszarui gyárát. Idén szeptemberben újabb befektetőnek sikerült területet értékesíteni, ahol egy minimum 20 ezer négyzetméter területű gyárat hoz létre. A cég hajtáslánchoz hasznosított autóipari alkatrészeket, fogaskerekeket gyárt majd. Ezzel újabb munkahelyek jönnek létre az ipari parkban. A bővülő beruházási igények miatt az önkormányzat jelenleg is dolgozik a város gazdaságfejlesztési programjában szereplő infrastrukturális fejlesztések megvalósításán.

– Nemrég befejeződött a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt. Melyek a közel és távolabbi jövő legfőbb tervei?

– Megkezdődött a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületének felújítása, mely több lépcsőben valósul meg. Folyamatban van a tető hő- és vízszigetelésének kivitelezése, valamint tervben van az épület fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése lift kialakításával. Természetesen vannak álmaink, céljaink a távolabbi jövőre vonatkozóan is. Ilyen például a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola melletti telekre tervezett multifunkciós csarnok megépítése, amely alkalmas lesz iskolai testnevelésre, sportolásra, kulturális-, gazdasági-, civil és lakossági rendezvények, kiállítások, konferenciák helyszínének.

– Az év lassan a végéhez közeledik. Hogyan zárják a „30 éve város Jászfényszaru” jubileumi programsorozatot?

– December másodikán a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság rendezvényével zárjuk az ünnepségsorozatot. Mindkét civil szervezet jubilál ebben az évben. Sokszínű, értékőrző tevékenységükkel immár harminc éve színesítik a város kulturális életét.