A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015. február 26-tól előzetes letartóztatásba került, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. A büntetőügyben másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla a napokban jogerős határozatot hozott, és 18-ról 15 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre enyhítette dr. K. Gy. büntetését.

Egy megközelítőleg ezer négyzetméter alapterületű autóbontó csarnokban keletkezett tűz hétfő délelőtt Jászkisér külterületén. Az épület egyik, huszonnégy négyzetméteres helyisége teljes terjedelmében égett, és a lángok onnan áttörve egy szomszédos, ötven négyzetméteres helyiségben is kárt tettek.

A Gyermekjogok világnapja alkalmából kékbe öltözött hétfőn délután a szolnoki városháza. A jászkunsági vármegyeszékhely nem először csatlakozik az ENSZ felhívásához.

A telefonja után nyúlt vezetés közben egy 36 éves jászárokszállási férfi, ez elég volt ahhoz, hogy az árokban kössön ki autójával a település határában. Az anyósülésen ülő női utas nem volt bekötve, így a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett. A férfi ellen közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség.

A Karcagi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta annak a 38 éves karcagi férfinak a letartóztatását, aki az elmúlt bő egy évben 16 alkalommal is lopott Karcagon. Az elkövető az ítéletet tudomásul vette, azonban védője nem volt jelen, így a döntés még nem végleges.

Az elmúlt héten a Jászkunság egyenruhásai tíz ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, illetve 499 autót mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet. Egyikük a sűrű forgalomban a megengedett 50 kilométer per óra sebességhatár ellenére 112 kilométer per óra sebességgel érte utol az előtte haladó járműsort.

Kigyulladt egy ötven négyzetméteres, használaton kívüli családi ház szombat éjszaka Túrkevén, a Bojtor utcában. A lángok két helyiséget érintettek, melyekben összehordott szemét és egyéb berendezési tárgyak égtek.

Idén eddig három esetben kellett intézkednie a Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának ágyi poloskák jelenléte miatt. A vérszívók szinte kiirthatatlanok, nagyon megkeseríthetik a családok életét, például a szolnoki Garics Krisztináék már szinte az összes bútorukat kidobták, és már a költözésen gondolkodnak a tehetetlenség miatt. Hiába volt náluk tizenegyszer irtás, az ágyi poloskák tömegesen lepték el nem csak a lakást, az egész háztömböt...

November 18-án az Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központban rendezték a junior országos bajnokságot. Hoffer Norbert, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzője a 90 kilogrammosak mezőnyében indult, és a bronzérmet szerezte meg.