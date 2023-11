A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a 2023. év első félévében a munkabalesetek száma az elmúlt év hasonló időszakával összehasonlítva több mint 10 százalékkal csökkent vármegyénkben.

Az első hat hónapban vármegyénkben 383 munkabaleset következett be, 98,7 százalékuk könnyebb sérülés volt, ezek többsége felületi sérülést, nyílt sebet, rándulást vagy törést jelent. Súlyosnak a munkabalesetek mindössze 1,3 százaléka minősült: az öt esetből 3 volt életveszélyes, egy súlyos csonkolásos, egy pedig halálos.

A haláleset közlekedési baleset során történt: egy polgármesteri hivatal munkavállalója kerékpárral közúton közlekedett, amikor egy gépjármű elütötte, amit nem élt túl.

Mint megtudtuk, a munkabalesetek döntő többsége a gépiparban (117 eset) illetve a feldolgozóiparban (93 eset) következett be, ami egyébként országosan is jellemző. A kormányhivatal munkavédelmi hatósága éppen ezért kiemelt figyelmet fordít azon ágazatokban dolgozó munkáltatók ellenőrzésére, ahol a munkavállalók egészsége és biztonsága gyakoribb, illetve súlyosabb veszélyeztetésnek van kitéve. Ennek megfelelően az építő-, gép- illetve feldolgozóiparban végezték a legtöbb munkavédelmi ellenőrzést a szakemberek: a 203 ellenőrzésből 82-t, illetve 49 és 47 vizsgálatot.

Ezeken kívül a kereskedelemben, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban dolgozókat is ellenőrizték.

A munkavédelmi ellenőrzések és balesetvizsgálatok során 135 hiányosság megszüntetésére kötelező határozat és 1096 darab intézkedés született. Ez utóbbiak között volt foglalkoztatást megtiltó, használat felfüggesztő és tevékenység felfüggesztő intézkedés. Összesen 5 esetben szabtak ki munkavédelmi bírságot összesen 4.264.720 forint összegben. Közigazgatási helyszíni bírság kiszabására pedig 4 esetben került sor, ami 130.000 forintot tett ki.

– A balesetek számának visszaesése egyrészről pozitívum, ám azt tükrözik, hogy vármegyénkben az az első félévben a gazdasági problémák miatt mintegy 15-16 százalékkal csökkentek az ágazati mutatók – mutatott rá dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) vármegyei elnöke. – A munkavédelmi ellenőrzések szükségesek, a munkaadóknak be kell látniuk, nekik is erős érdeke fűződik ahhoz, hogy a dolgozók rendben tudják végezni a munkájukat. Ha nem nem megfelelő az eligazítás, a munkavédelmi oktatás, a munkaeszköz, akkor előbb-utóbb bekövetkezik a baj. Már csak azért is ajánlatos ezekre hangsúlyt fektetni, mivel a foglalkozást megtiltó hatósági intézkedések a kisvállalkozásokat nagyon súlyosan érinthetik, de az is, ha bírságot szabnak ki rájuk, hiszen náluk minden forint számít. Emiatt bizony komoly visszatartó erő lehet egy-egy ilyen intézkedés.

Szabályok írják elő a balesetek jelentését A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült jegyzőkönyvet a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a munkáltatónak meg kell küldenie a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére. A munkabaleseti adatokat a munkavédelmi hatóságoknál tárgyhót követő hónap végéig dolgozzák fel, egyes egyedi ügyeket leszámítva, például, a munkáltatói kivizsgálás elhúzódása, jogkövetés hiánya, jogvita esetén.