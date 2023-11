December 15-ig elkészül a Tiszafüredi Református Egyházközség legújabb projektje, a „Tematikus utak Tiszafüreden” című pályázat keretében készülő látogatóközpont.

A számos természeti érték mellett csodálatos kulturális látnivaló, épített örökség is található ebben a térségben is, melyeket ezeken az utakon felfedezhetnek a résztvevők. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával egy TOP-os pályázat keretében valósul meg közel 300 millió forintból. Mindez fedezetet nyújt egy látogató központ megépítésére is, ahonnan a túrák indulnak. A központ emellett lehetőséget ad a látogatók megpihenésére, illetve közösségi programok szervezésére is.