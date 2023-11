Az eszközök magas színvonalú betegellátást biztosítanak

A projekt részleteit Sinkó-Káli Róbert orvosigazgató, a projekt menedzsere mutatta be az eseményen. A szakember kiemelte, hogy a változtatások ellenére, a kapott önkormányzati támogatással sikerült megvásárolni a tervezett eszközöket. – A régóta óhajtott korszerű digitális röntgen készülék valóban hiánypótló berendezés volt. Emellett sterilizátorokat, műtő- és sürgősségi eszközöket vásároltunk. Diagnosztikus eszközökhöz is hozzájutottunk, ezek között fajsúlyos az ultrahang készülék, továbbá rehabilitációs- és gasztroenterológiai berendezések is gazdagítják az intézményünket. Ezek mind a munkatársak munkalehetőségeit bővítik, ami hozzájárul a betegek magas szintű ellátásához – részletezte az orvosigazgató.