Szombaton immár 11. alkalommal rendezték meg Berekfürdőn a Tepertő és Pörc Fesztivált a fürdő bejárata előtti rendezvénytéren, illetve annak környékén.

– A mai nap célja egy kulturális, gasztronómiai seregszemle, melyen a vendégekkel a nagykunsági ízvilágot igyekszünk megismertetni. Tizenkét éve az ötletgazda, Galaczi Antalné helyi vállalkozó volt, aki a Kertbarátok és több vállalkozó segítségével rendezte meg az első fesztivált, felidézve a régi disznótorok hangulatát. A fesztivál annyira jól sikerült, hogy ma 11. alkalommal rendezzük meg, s mivel méretei kinőtték a korábbi, egyszemélyes szervezést, most már az önkormányzattal karöltve munkatársaimmal, a Bod László Művelődési Ház dolgozóival szervezzük azt, bevonva az ötletgazdát is – tudtuk meg Nagy Istvánné igazgatótól.

Szombaton a disznótoros fogásokat kóstolhatták meg a jelenlévők, de volt karcagi birkapörkölt, kürtőskalács, haltepertő, halkolbász, kecskepörkölt, lángos is, s a fiatalok sem maradtak hamburger nélkül. Az árusoktól megtudtuk, hogy a forró teából és a forralt borból mindenkinek a sajátja a legfinomabb. A hozzávalók nem titkosak, de minden bor más, így érezni kell, hogy mennyi bors, piros paprika, cukor, fahéj, szegfűszeg kell hozzá – magyarázták szakavatottan többen is.

S milyen az aranysárgára sült tepertő titka? – azt már Sinka István bereki főző árulta el.

– Nincs titok, csak annyi, hogy egy kis olvasztott zsírba teszem fel a tepertőnek valót, hogy ne égjen oda. Így hamarabb sül és ízletesebb is lesz – mondta a jeles főző, aki birkapörköltben és toros káposztában is verhetetlen.

A toros káposzta is többféle módon készül, a legtöbben Berekben így készítjük az apróra vágott húst beízesítve, mintha pörkölt lenne, feltesszük a kaszrolyban főni, amikor félfővésben van, hozzátesszük az apró káposztát, ízlés szerint köménymagot, fekete borsot, csípős paprikát és az ínyencek a tetejét meghintik karikára vágott hagymával is, ettől lesz egyedi

– tudtuk meg.

Molnár János polgármester köszöntőjében elmondta, a rendezvény egy olyan kulturális, gasztronómiai seregszemle, amely évről-évre népszerűbb, hiszen több ezren látogatnak ki ilyenkor az ezres lélekszámú faluba, ami azt is jelzi, hogy Berekfürdő egyre ismertebb a turisták körében. Az édes fesztivál a kora tavasz, a Tepertő és Pörc Fesztivál pedig a késő ősz rendezvénye, de a gyógyvizű fürdőnk az év minden napján várja a gyógyulni vágyókat. Öröm számunkra, hogy idén a berekiek mellé Karcag és Abádszalók főzői is csatlakoztak, s a kézműves termékek készítői az ország számos településéről érkeztek, így mindenki talál neki tetsző portékát – mondta a faluvezető.

Ezt követően Perge József, a Bereki Sportegyesület nevében adott át elismerést Zipszer Zorkának, aki birkózásban és sakkban is dobogós eredményekkel tért haza az elmúlt időszak versenyeiről, s mellesleg tanulmányi eredménye is kiváló. A sikeres sportolót az önkormányzat nevében Molnár János is köszöntötte.