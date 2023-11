A napokban számoltunk be arról, hogy ismét válságos állapotba került Zsebibaba-Nyekdere, a Jászapátin megnyúzva talált eb. A Kutya-segélyszolgálat Alapítvány Shíva Menedékében segítő kezekre talált állat csodával határos módon felépült sérüléséből és életben maradt. Zsebike azonban nemrég ismét életveszélybe került, amikor állatotthonos társa, Bubóka megmarta. Gondozói azonnal állatkórházba szállították, napokig kritikus volt az állapota, de a kis hős nem adta fel és másodjára is leküzdötte a halált. Gyógyulása érdekében egy elkülönített szobában helyezték el. Vasárnap este viszont újabb megrázó hírek érkeztek a súlyosan traumatizált Nyekderéről.

Zsebike nehezen viseli magán a tölcséres védőgallért

Forrás: Wegera a kommunikátor Facebook-oldala

– Eddig nem mertük leírni, de ma estétől kimondható, Nyekdere, a megnyúzott babakutya önveszélyes. A korábban újraélesztésen is átesett gézengúz, akit kétszer már sikerült visszahozni az életbe, most a gyógyulása miatt rárakott kalapját támadta meg, ami elakadt a szájában. Arra lettem figyelmes, hogy Zsebike szobájából köhögő-fuldokló hang hallatszik. Berohanva hozzá láttam, hogy a cilindere szétfeszíti az alsó és felső állkapcsát, elakadt a szájában. Szegényke pánikszerűen küzdött ellene, ám még időben ki tudtam úgy szedni a szájából, hogy az sérülést ne okozzon neki. Túl azon, hogy sérült, antiszociális kutya, egy igazi gézengúz, akire átlag feletti figyelemmel és óvó szeretettel kell vigyázni – számolt be az esetről Wegera György, az alapítvány elnöke a Wegera a kommunikátor elnevezésű közösségi oldalon.