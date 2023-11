Star Wars délutánt szervezett a jászdózsai könyvtár a napokban. A tematikus programra főként alsó tagozatos gyerekek érkeztek. A filmajánló után a résztvevők különböző foglalkozásokon kalandoztak a Csillagok háborúja világában. A memória táblán a híres filmsorozat karaktereit forgathatták a rajongók, de színezésre és kvízjátékra is lehetőséget biztosítottak a szervezők.

A gyerekek nagy örömére Lego is volt, az építőkockákból űrhajót és sugárvető puskát készítettek. A vidám délutánon Baranyi Sándor polgármester is részt vett – számolt be a programról közösségi oldalán a könyvtár.