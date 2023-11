Orvoshiány miatt november 6-tól megszűnik az urológiai fekvőbeteg osztály a szolnoki Hetényi Géza Kórházban.

– Az osztályon dolgozó orvosok közül családi okok, illetve nyugdíjazás miatt többen távoznak. Fontos azonban, hogy a változás nem jelenti az urológiai ellátás teljes megszűnését a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben. A szakrendeléseket továbbra is minden munkanapon biztosítjuk mind a szakrendelőben, mind a régi kórházi ambulancián. Emellett egynapos sebészeti műtétekre is lehetőség nyílik csakúgy, mint eddig – hangsúlyozta dr. Kudrjavcev Anatolij, a kórház orvosigazgatója. Hozzátette, a korszerű technikai feltételek mellett mostanáig is el lehetett végezni a beavatkozások egy részét az egynapos sebészet keretei között, ezekre így a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektet az intézmény.

– A többi fekvőbeteg páciens ellátására a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt kórházakban, jelen esetben várhatóan a budapesti és debreceni klinikán kerül sor. A kórház vezetősége az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tett a távozó orvosok pótlására és a továbbiakban is keressük a lehetőségeket annak érdekében, hogy a későbbiekben újra biztosítani tudjuk a fekvőbeteg ellátást az urológiai panaszokkal érkező betegek számára – hangsúlyozta az orvosigazgató.