Már egy lakás is nagy bajt okozhat a közösségeknek

Főként panelházakban okozhat nagy gondot az ágyi poloska jelenléte, ugyanis lakásról-lakásra is át tud terjedni, a helyiségeken átvezető csövek, egyéb szerelvények mentén, ezért elengedhetetlen, hogy ágyi poloska észlelése esetén azonnal elkezdődjön a szakszerű irtás.

– Ha egy épületen belül több lakásban is észlelhető a jelenlét a szervezett, minden lakásra kiterjedő és egy időben végrehajtott kártevőirtás járhat eredménnyel. Amennyiben egyetlen lakásban is elmulasztják az irtást, a poloskák újra elszaporodhatnak a poloskák a szomszédos lakásokban is – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.