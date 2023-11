Mint ismert, a Kutyák Határok Nélkül két munkatársát, Leczki Sarolta csapatvezetőt és társát, a szolnoki Kröpfl Erzsébetet, valamint hét mentőkutyájukat november 8-án rettenetes közlekedési baleset érte külföldön. A szakemberek éppen egy ötnapos mentőkutyás tréningútról tértek haza Franciaországból. Egy kamion sofőrje, váratlan rosszullét következtében, áttörve az elválasztó korlátot, nagy sebességgel ütközött beléjük a szemközti sávból, majd a mögöttük haladó második kamion is nekik hajtott. Autójuk totálkárosra tört, azonban valami megmagyarázhatatlan szerencse folytán senki sem sérült meg a járműben.

A KHN csapata azonnal társadalmi összefogásra buzdított és adománygyűjtő akcióba kezdett, hogy az addig másokon segítő munkatársuk folytatni tudja karitatív vállalásait a világban. Egy, a korábbihoz hasonló nagyságú és felszerelésű jármű beszerzését tűzték ki célul. Kezdeményezésük egyetlen hét alatt eredményre vezetett.

– Hihetetlennek tűnik, de tényleg sikerült. Hálásak vagyunk és nagy köszönet mindenkinek, aki így, vagy úgy, pénzösszeggel, vagy egyéb adománnyal kisegített bennünket. Néhány nap alatt többmillió forint gyűlt össze a számlánkon, így a közelmúltban megbízást adtunk annak a járműkereskedőnek, aki a korábbi autónk beszerzését is intézte, hogy egy ugyanolyan típusú és nagyságú haszongépjárművet keressen számunkra megvételre – közölte a jó hírt Kröpfl Erzsébet.

Kröpfl Erzsébetékbe egy kamion csapódott, a jármű teljesen összetört

A szolnoki mentőkutyás szakember hírportálunknak elmondta, hogy „Sacival” és a balesetet szintén átélt hét négylábúval együtt mind jól vannak. Fizikálisan és lelkileg is túl vannak a megpróbáltatásokon. Mint emlékeztetett, munkájuk során hasonló borzalmakkal találkoznak, mint ami most velük történt meg, és végtére az is szerencse a szerencsétlenségben, hogy a mindennapos munkájuk közben nem is nagyon tudnak foglalkozni a történtekkel. Főleg, hogy ezekben a napokban leginkább a hatósági, hivatali és biztosítási papírmunkák kötik le a legtöbb idejüket...