A település önkormányzata is eredményesen pályázott a Belügyminisztérium Családi portaprogram elnevezésű szociális programjában – számolt be róla Lovász Tibor polgármester. Hárommillió forint értékben negyven helyi családnak tudnak segíteni. Az érintettek a program keretében három gyümölcsfához jutnak, továbbá kapnak szerszámokat a kertműveléshez, a tavasz folyamán vetőmagokat, hogy a konyhakertjüket be tudják ültetni, valamint virágmagokat. Emellett húsz darab csirkével is segítik a családok megélhetését, az állatok felneveléséhez táp is jár.

– A lakosok próbálják szebbé tenni portájukat, hogy minél kulturáltabb körülmények között éljenek a kőteleki emberek – hangsúlyozta a polgármester. Azt is elmondta, a pályázat beadását egy előzetes igényfelmérés előzte meg, itt több mint ötven család jelentkezett. A felmérésre azért is szükség volt, mert a pályázatot 10, 20, 30 és 40 fő támogatására lehetett benyújtani. Az eredményes pályázathoz a jelentkezők közül kiválasztották a támogatott negyven főt, szem előtt tartva, hogy nem mindenki rendelkezik az állattartáshoz megfelelő óllal. A programba bevont illetőknek emellett oktatáson is részt kell venni, hiszen nem mindenkinek van gyakorlata a konyhakert művelésében, baromfitartásban, de őket szakmai mentorok segítik. A programot a családsegítő szolgálat vezetője fogja össze.

Mint megtudtuk, volt olyan jelentkező is, aki soha nem művelt még kertet, városból költözött családjával a faluba.