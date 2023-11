Vasárnap kora este először rózsaszín derengéssel, majd pazar fényjátékkal tűnt fel a sarki fény az északi égbolton. A jelenséget Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is jól lehetett látni.

– Ilyen erős sarki fény Magyarországon még nem igazán volt. Még a 2003-ban tapasztalt sem volt ilyen látványos mint a vasárnapi – mondta a különleges égi jelenségről Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

Több hullámban érkezett az a bizonyos plazmafelhő, ami ezt a csodás égi jelenséget okozta. Azért nevezik sarki fénynek, mert a 66. szélességi körnél északabbra lehet ezt látni. Bár elsősorban északi fények hívják, a déli féltekén is ugyanúgy lehet látni az „aurora borealist”, ott „aurora australis” a neve. Ilyen alacsony szélességen, mint ahol Magyarország is van, vagyis a 47. szélességi fokon ez általában már nem szokott látszani.

Egy átlagos nyugodt naptevékenység esetén az állandó sebességgel a Napból áramló napszél nekiütközve a Föld mágneses terének szépen körbeöleli a Földet és akadály nélkül továbbhalad, kifelé a csillagközi tér irányába. Ám, amikor erős a naptevékenység – 11 évenként van a maximumon – akkor egyrészt megszaporodnak a napfoltok a Nap felszínén, másrészt az ehhez kapcsolódó napkitörések is. Ezek nagyon gyorsan kiáramló gázfelhők, elektromosan töltött részecskékkel. Emellett koronakidobódás is előfordulhat, ami méginkább meggyorsítja a kilökődést. Ezek körülbelül 24-48 óra múlva sebességüktől függően elérik a Földet, nekiütköznek a mágneses védőpajzsának, majd eltérülnek a pólusok irányába. Ott lépnek be a Föld légkörébe, gerjesztik a légkör atomjait, melyeket világításra késztetnek. A színük a légkörben található gázoktól – ilyen lehet a nitrogén vagy az oxigén– függ – magyarázta a szakember. Hozzátette, az ok, amiért Magyarországon is lehetett látni a jelenséget az, hogy jelenleg és az elkövetkezendő hónapokban éri el maximumát a naptevékenység.

– Számítások szerint 2025- ben éri majd el a maximumát. Ilyenkor megnő a Nap aktivitása, és nagyon erős napkitörések történnek. Előre jelezni ezeket a tudósok nem tudják, már csak a fényjelenséget észlelik. Ilyenkor 24-48 óra van arra, hogy biztonságos pályára állítsák a műholdakat. Ilyen jelenséget fogunk még tapasztalni az elkövetkezendő másfél-két évben, mert a Nap tevékenysége a maximumon lesz – mondta Ujlaki Csaba. Hozzátette, az az erőteljes naptevékenység az elektromos berendezésekre, hálózatra óriási hatással lehet, tönkre is teheti azokat.