Idén is csatlakozott a Kormánytisztviselői Véradó Héthez a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal.

A vármegyeháza dísztermében a hivatal közel ötven munkatársa adott vért az Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett minapi eseményen. A dolgozók közül többen is rendszeres véradók, és mikor csak lehetőség adódik, karjukat nyújtják, hogy ilyen formán is hozzájárulhassanak a betegek gyógyulásához. Szolnok mellett további nyolc településen is jelentkeztek véradásra a kormányhivatal munkatársai.