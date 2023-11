Bár van még néhány hét az adventi időszakig, Újszászon már készülnek az ünnepi várakozásra. Most is, mint korábban is közösen készítik majd el a városi adventi koszorút, amit a település központjában állítanak majd fel.

– Kérjük a lakosságot, hogy fenyő-, tujaágak felajánlásával segítség a koszorú elkészülését – olvasható a művelődési ház felhívásában. A felajánlásokat november 17-ig lehet jelezni az intézményben személyesen vagy annak elérhetőségein. A felajánlások segítségével elkészült koszorút a szabadtéri színpadnál helyezik majd el, s négy héten át, az adventi vasárnapokon ott tartanak közös gyertyagyújtást. Az első karácsonyváró programot december 3-án délután három órától rendezik meg.