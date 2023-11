Az ágyi poloskák elleni harcról írt cikkünk nyomán Fertőrákosról keresett meg egy család, akik ugyancsak küzdöttek a rovarokkal. Horváthéknak az ózongenerátor segített.

– Van egy lakásunk, amit albérlők használnak. Tavasszal szóltak, hogy az egyik szobában ágyi poloska van. Először nem akartuk elhinni, hiszen rendezett körülmények között élnek a bérlők. Próbálkoztak mindenféle vegyszerrel, ami csak a boltokban elérhető, de semmi hatása nem volt. Végül neten olvastunk utána, és ott találtunk rá az ózongenerátorra – részletezte Horváthné Zsuzsa.

Az ilyen eszközöket egyébként a koronavírus-járvány idején idős otthonokban, irodákban is használták, hiszen csírátlanít és fertőtlenít.

– Rendeltünk egyet, amit a szobákban hónapokon keresztül napi két órán át használtak a bérlők. Utána szellőztetni kellett, mert az ózon mérgező. Nyáron viszont azért más volt az időjárás mint most, a hideg nem volt probléma – magyarázta.

Majd azt tanácsolta a szolnoki családnak, hogy minden ruhát, ágyneműt mossanak át, amit csak tudtak minimum 60 fokon, illetve vigyék ezeket abba a szobába, ahol a generátort használják.

– A levegő átjár mindent, a tapéta- és parkettaréseket is, és mivel a poloska rengeteg petét rak, ami folyamatosan kel ki, ezért van szükség a napi rendszeres használatra – emelte ki.

Hozzátette, reméli, hogy tapasztalatainak megosztásával segítséget nyújt, hiszen a szolnoki családon még a fotón keresztül is látta a kimerültséget és az elkeseredettséget.

Garics Krisztina néhány napja osztotta meg hírportálunkkal kálváriáját

Fotó: Nagy Balázs

A javaslattal fel is kerestük a szolnoki Garics Krisztinát, aki történetüket, illetve a háztömb kálváriáját is elmesélte nekünk néhány nappal ezelőtt.

– Sok internetes oldalon olvastunk már tanácsokat a témában, máshol is találkoztunk már ózongenerátoros megoldási javaslatokkal. Több, mint egy hónapja az egyik szomszédunk vásárolt is egyet. Rendeltetésszerűen használja, de egyelőre úgy tűnik, semmi haszna, ugyanúgy maradnak apró kikelések... – számolt be a legfrissebb tapasztalatokról Garics Krisztina.