Zagyvarékas is pályázatot nyújtott be az Országos Településfásítási Programban őszi ültetésű facsemetékre, melyekkel a falu zöldterületeit kívánták díszíteni. A fásítási célra hat különböző helyszínt jelöltek ki.

A sikeres pályázatnak köszönhetően összesen húsz darab, 10-14 centiméter törzskörméretű, fajtától függően 2-5 méter magas, földlabdás vagy konténeres növénnyel gazdagodott a Zagyvarékas.

A fák november 10-én meg is érkeztek a településre. Szinte azonnal meg is kezdték az elültetését is. Kispál András és RékasSzolg Kft dolgozói közreműködésével, gépi és kézi erővel november 15-ig sikerült is minden fát földbe földbe juttatni a tervezett helyén.

A Templomkertbe kilenc darab hegyi juhart helyeztek el, a Deák Ferenc utca sarkán található játszótéren is két darabot ugyanezen fajtából. Az úgynevezett Mirhó köz ( hozzávetőleg 40 éve pusztultak ki az utolsó fák) és a József utca találkozásánál négy darab amerikai hársot helyeztek el. Két kislevelű hárs a művelődési ház mögött található játszótér területét díszíti, egy kislevelű hársnak pedig a családsegítő épülete előtt jelöltek ki helyet. A falu másik részére, a Vasúti újtelepre is jutott fa, az itt működő bolt mögött két amerikai hársfát ültettek el.

– Igyekeztünk olyan helyet találni a pályázatban megnyert facsemetéknek, ahol a későbbiekben azon túl, hogy esztétikailag javítják a településképet, hűsítő árnyékot is tudnak biztosítani a járókelőknek – hangsúlyozta Polónyi László polgármester.