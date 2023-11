Lassan beköszönt a tél, ennek a szép időszaknak az első hírnöke, a télapó idén is ellátogat Tiszaderzsre. A tavalyi évhez hasonlóan a Mikulás december 3-án, délután útra kel, és bejárja a falut. A családok a helyi önkormányzatnál jelezhetik azon kérésüket, hogy hozzájuk is térjen majd be.