– Ez már az ötödik év hogy megszervezem a karácsonyi ajándékgyűjtést a hajléktalanok számára. A felhívástól számított három napon belül eddig már huszonheten jelezték segítő szándékukat – számolt be az eddigi tapasztalatokról Ahmadné dr. Labanics Éva, aki kezdetben csak a fedél nélkül élő nőknek, egy évvel később már az összes, szolnoki hajléktalanszállón élő ellátottnak gyűjtött karácsonyi ajándékokat.

– Idén hetven csomag összeállítása lenne a cél, húsz női, negyven férfi és tíz olyan csomag, melyet mindkét nem használhat, ugyanis előre nem tudható hogy karácsonyig még mennyien, és a nemek milyen arányában érkeznek a rendszerbe. A korábbi évekhez hasonlóan nem csak a szálló lakóit, de az éjjeli melegedőt igénybe vevőket és a folyamatosan az utcán élőket is szeretném megajándékozni az adományozók segítségével –tájékoztatott az ügyvédnő.

Mint elmondta, idén legfeljebb egy normál cipős doboz méretű dobozba, maximum 30-szor 40 centiméteres dísztasakban kellene elhelyezni az ajándékokat, mint tusfürdő, sampon, dezodor, kézkrém, ajakír. A férfiaknak borotva, borotvahab, emellett lehet a csomagokban édesség, csokoládé, instant kávé, konzerv, valamint zokni, fehérnemű, sál, sapka és kesztyű.

A csomagokat december 15-ig, a Szapáry út 10. szám alatti irodában lehet leadni.

Keretes: Évről-évre sokan csatlakoznak a gyűjtőakcióhoz

Mint azt Ahmadné dr. Labanics Éva elmondta, már előzetes jelzések alapján is látszik, hogy idén is sokan támogatják majd a kezdeményezést. Azt kéri, aki segítene, azt is jelezze, hogy férfi, női vagy mindkét nem számára használható csomaggal csatlakozik a gyűjtéshez.

Ez az év sem lett könnyebb, tudom. Mégis, az előzetes visszajelzésekre figyelemmel remélem, idén is megoldjuk azt, hogy egy kis ajándékkal szebbé varázsoljuk városunk hajléktalanjainak karácsonyát

– hangsúlyozta az akció kezdeményezője.