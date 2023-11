A Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében Országos Tourinform Találkozót tartottak a turizmus szakma képviselői a napokban Budapesten, a Danubius Hotel Arénában. A hagyományos őszi konferencián neves előadók szakmai előadásai után minden évben köszöntik a jubiláló kollégákat. Ezúttal egy szolnoki kollégát is kitüntettek.

– A Tourinform rendszer 37 éves Magyarországon, munkatársunk, Bárándiné Nikolényi Edit pedig harminc éve dolgozik itt. A Tourinform Szolnok Iroda irodavezetői feladatai mellett ő szervezi minden tavasszal a hazai vidék egyetlen Utazás Kiállítását, havonta a második vasárnapokon megtartott Helyi Termékek Vásárát, vagy az Agórában hamarosan idén is megrendezendő Adventi Vásárt – számoltak be az elismerés kapcsán az intézmény közösségi oldalán. A posztból kiderül, hogy a kitüntetett kolléganőnek oroszlán része volt az Aba-Novák Agóra és a Coop Szolnok közös projektjében, a Helyi Termékek Vására polcok kialakításában a szolnoki Coop üzletekben. – Ez az együttműködés a Trade Magazin „Az év innovációja 2021” díját és az Emberi Erőforrások Minisztériuma „2021 Társadalmi Innovációja” szakmai elismerését is kiérdemelte – írták az illetékesek.

Az Országos Tourinform Találkozón a szakma vezetői mellett a szolnoki irodát üzemeltető Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, Molnár Lajos Milán is köszöntötte a csapat meghatározó, kiváló tagját, Bárándiné Nikolényi Editet.