– Jelenleg leginkább a gyümölcs az, ami kelendő – nyilatkozta Fehér Illés árus. – Az almát, mandarint, narancsot, banánt viszik főleg az emberek. A zöldségfélét most nem nagyon keresik, talán majd ha főznek az ünnepekre.

A répát is alig tudjuk eladni, egy hónappal ezelőtt sokkal jobban vitték, pedig drágább volt, a zöldség is ment, a kilónkénti 1200 forintot sem sokallták érte. Látszik, hogy spórolnak az emberek.

– A gyümölcsök közül az alma most a sláger, árulunk négy-öt különböző fajtát kilónként 300 forintért. Van körténk is. A mogyoró is kapható, kilója 4500 forint, de még most jelent meg, ahogy a gesztenye is, amiből 3000 forint egy kiló. Egyelőre még keveset vásároltak mindkettőből – mutatott rá az árus.

Elkezdték árusítani a mákot és a dióbelet is kisebb kiszerelésekben; előbbinek kilóra vetítve 2000, utóbbinak 4000 forint az ára. Még erre sem kaptak rá a vevőik, ami bizonyára változik, ahogy közeledik a karácsony.

Egy másik árus, Deli Károlyné arra panaszkodott, hogy most nem nagyon jönnek a vevők, bizonyára azért, mert ők főként zöldségfélét árulnak, nem gyümölcsöt.

– Az a baj, sokan már nem főznek, inkább leadják nagyobb tételben is a rendeléseket, és házhoz viszik nekik az ételt – jegyezte meg. – Talán majd ünnepek előtt nagyobb lesz az érdeklődés. Még egy hét, és a szaloncukrot fogják keresni a piacon is...

Mákot és dióbelet is lehet kapni a piacon, bár még nem nagyon veszik – mutatta Fehér Illés

Fotó: Nagy Balázs

Dudás Éváéknál is „ünnep előtti csend” tapasztalható a vevőket illetően.

– Bizonyára tartalékolnak az emberek az ünnepekre. A mandarinokat kezdik csipegetni, de azt is elég visszafogottan. Van szép szőlőnk, de már nem nagyon kellenek, inkább a déligyümölcsök. Narancs, banán. Van szilván is, még abból is vettek. Árulunk sütnivaló tököt, almákat, ezeket veszik még – nyilatkozta az árus.

Náluk is akad már kiporciózva mák és dióbél, de még itt sem „ugrottak rá” az emberek. Mint mondta, igazán szép magyar dióbelük van, a 25 dekás csomag 1750 forint, de kilóra levetítve ez 7000 forintot jelent.

Palla Istvánné standján gyümölcsök sorakoznak, de ő is azt tapasztalja, nem nagyon viszik a vevők.

– Mindenszentek után nagyon vigyáznak a pénzükre az emberek, alig jönnek ki a piacra – állapította meg.

Ilyenkor már mindenki Mikulásra meg karácsonyra gyűjt, ha nem muszáj, nem költekeznek.

– Így én is csak minimális mennyiséget hozok most mindenből, nem szeretném, hogy rajtam maradjon. Pedig nagyon finomak a szőlőim, mazsolával együtt háromfélét árulok, kilónként 1000-től 1500 forintig árazva. Még a mandarint is nagyon visszafogottan viszik, két-három darabjával, mondhatni, csak csipegetnek. A dióbél az, ami kelendőbb, azt már vásárolják az ünnepekre. Nálam nagyon jó árban van a milotai, kilója 3800 forint. A diót sokan már nem csak maguknak, de például szomszédoknak is viszik. Megbízatással jönnek ki a piacra, és három-négy kilónyi adagokat is megvásárolnak – számolt be tapasztalatairól Palla Istvánné.