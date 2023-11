Idén online formában rendezi meg nagyszabású, határokon átívelő fórumát a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálata, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) cím birtokosa.

A IX. Kárpát-medencei Civil Konferenciát november 30-án 10 órától tartják. A résztvevők a hazai és határon túli civil szervezetek közötti együttműködési lehetőségeket járják körül, valamint bemutatkozik a Nemzetpolitikai Kutatóintézet is. Az intézet legfőbb célja, hogy a külhoni magyar közösségekkel és az anyaországi támogatásokkal kapcsolatos kutatások eredményeit a politika számára is hasznosítható formában közvetítse. Azon civil szervezetek tudnak hozzájuk csatlakozni, akik külhoni partnerszervezetekkel tartanak fenn kapcsolatot. Az intézet munkatársai sokszor segítenek a a határon túli kapcsolatok felkutatásában is .

– Mivel külhonban a magyarság sajnos kisebbség, ezért minden formában megragadjuk a lehetőséget, hogy tudjunk nekik segíteni, legyen az a kapcsolati hálónk kiaknázása, vagy egy pályázat megírása és lobbifeladatok ellátása, vagy konkrét pályázati források lehívása, illetve kulturális programok kiszervezése – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta, a CKSZK vezetője.