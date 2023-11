– Temperált itatókkal, azaz vízmelegítővel, nagyobb mennyiségű szalmával, ásványi anyagokkal és vitaminokkal segítjük őket – folytatta a szakértő, miközben Matyi, a szamár beleszólt mondandójába.

– Emellett ők maguk is készülnek erre az időszakra, hiszen folyamatosan váltják szőrzetüket és több zsírt raktároznak el ezekben az időkben. Az ázsiai kiskarmú vidráink kissé nehezebben viselik a telet, ugyanis a trópusi jellegű klímához szoktak. Ezért infrapaneles kifutót és megfelelő mennyiségű szalmát biztosítunk számukra. A hideg idő miatt téli bundát növesztenek és sok zsírt halmoznak fel, amelyek együttese segíti őket a hidegebb időkben is.

Különlegességnek számítanak az Ausztráliában őshonos Bennett-kenguruk is, melyek sokkal magasabb hőmérsékleten érzik igazán jól magukat.

– A törvény is előírja, hogy a melegebb éghajlatról érkező állatoknak kötelező fedett pihenőhelyet biztosítani – mesélte Sipos Csaba. – A megfelelő körülmények mellett számukra is több szalmát és különböző vitaminokat adunk annak érdekében, hogy megőrizzék egészségüket a hideg téli napok beköszöntével is.