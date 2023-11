Kora reggel lehelte ki a lelkét a roma önkormányzat által megvásárolt malac, mely legalább százötven kilót nyomott. Az állat perzselését is a régi hagyományokhoz híven végezték: szalmában. Készülhetett a hagymás vér reggelire, mely ugyan kicsit kései időpontra tolódott, de legalább addigra kisült a tepertő is, így volt miből falatozni. A tepertőt megkóstoltuk mi is, finomra sikerült.

Sült a pecsenye is zeneszó mellett, majd töltötték a kolbászt, a hurkát. Később készült toros káposzta is. A kóstolgatás mellé forralt bor is dukált.

– A hurkát és a kolbászt kivisszük házakhoz megsütni, ha elkészül, összegyűjtjük, és visszahozzuk ide – árulta el Suki Gézáné, a Kőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Így egyszerre kínálhatjuk fel, nem kell senkinek várakozni, míg mindegyik kisül. A torra mindenkit szívesen látunk, akár cigány, akár magyar, idős vagy fiatal. Ezzel is ösztönözzük az embereket, hogy összejöjjenek egy közös programra, karácsony előtt ezzel szoktunk kedveskedni a falu népének. Van pár olyan tagunk, aki daganatos beteg, nekik szoktunk kóstolót csomagolni.