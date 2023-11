Ebben a borús időben nincs is jobb elfoglaltság, mint jó társaságban tölteni az időt, s közben hasznosan tevékenykedni. Az őszi szünetet töltő nagykörűi diákokat pontosan ilyen programra várják pénteken délután a helyi művelődési házban. Lombhullató kézműveskedést tartanak ma délután négy órától, amikor is a télre készülve madáretetőt készítenek a vállalkozó kedvű gyerekek. Természetesen felnőttek is elkísérhetik a kicsiket, s ők is tevékenyen részt vehetnek az őszi elfoglaltságban.