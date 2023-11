Novemberben ismét megrendezték Nagyszebenben az Ars HUNGARICA napokat. A rendezvényhez a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) is támogatást nyújtott.

Mint dr. Molnár Beáta a központ vezetője felidézte, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok 2014 évben kapták feladatul a külhoni kapcsolatok építését.

– Ebben az évben a vármegyei CKSZK első alkalommal rendezte meg a Nemzetközi civil konferenciát, ahová olyan szervezeteket hívtunk meg, melyekkel a jövőben együtt tudunk működni. Ez az együttműködés a HÍD Szebeni Magyarok Egyesületével olyan jól sikerült, hogy központunk azóta is támogatója két nagy eseménynek: az ARS HUNGARICA és a HUNGARIKUM NAPOK rendezvénynek – mutatott rá dr. molnár Beáta.

– Mindkét rendezvényen személyesen is meg szoktunk jelenni, valamint kulturális csoportokat szoktunk delegálni. 2018-ban és 2019-ben Szolnok Városa volt az ARS HUNGARICA díszvendége, míg a 2019. évben Buzsáki Barnabás a Hotel Tisza étterem képviseletében nyerte el Európa Gasztrofővárosában az aranyérmet díjnyertes halászlevével. E rendezvények egyébként a szórvány magyarság számára, és már mondhatjuk így, a román lakosság számára is kiemelt jelentőségű országos kulturális esemény. Az elmúlt években a koronavírus-járvány sajnálatos módon megakadályozta, hogy személyesen részt vegyünk e nagyszabású programokon, ezért pénzügyileg támogattuk az eseményeket. Így jártunk el az idei évben is. Jövő évben viszont a tízéves együttműködésünk megünneplésére készülünk, hatalmas külhoni programmal és kulturális delegációval! – hangsúlyozta a CKSZK vezetője.