Közmeghallgatással egybekötve szerették volna lebonyolítani a csütörtöki testületi ülést, ám a falufórum érdeklődés hiányában elmaradt. Mint Virág József polgármester kifejtette, az lehetett a hiba, hogy a fórumot nem hírelték kellőképpen, így elkerülte az emberek figyelmét. Mint mondta, településükön a többség az általuk sokszorosított és a házakhoz kihordott nyomtatott helyi újságból informálódik a helyi hírekről, a novemberi újság viszont még azt megelőzően készült, hogy döntöttek volna a meghallgatás időpontjáról, így nyilván a lapban nem olvashattak róla a lakosok.

Kiplakátolták ugyan, de úgy látszik, ez nem bizonyult elegendőnek.

Az egyházi fenntartású helyi Szent István Római Katolikus Általános iskola és Óvoda 2022/23-as tanévre vonatkozó beszámolóját most fogadták el, ebből kiderül, hogy például alsó tagozatba húsz százalékkal több gyermek jár, mint felsőbe, így számítani kell a tanulói létszám további növekedésére.

Szó volt a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről. Tervezik a lámpák modernebbre cserélését.

A település kapott egy ajánlatot, mely szerint a jelenlegi 68 forintos villamosenergia-árral számolva évi 1,1 millió forint ráfordítással valósítható meg a fejlesztés. A korszerűsítés után viszont 67 százalékkal kevesebb áramért kell a településnek fizetni, miközben az utcai lámpák adta fényerő majdnem a duplájára növekszik. Ezt az ajánlatot ismertették, viszont további ajánlatokat is bekértek, ezeket a decemberi ülésen tudják összehasonlítani.

Fontos döntések születtek a „Szolnok és Térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája” című projekttel kapcsolatban. Tiszajenő ugyanis korábban olyan fejlesztésekre is benyújtott TOP-os pályázatot, melyekre a tulajdonjogok módosulása miatt ilyen formán nem tudnak támogatást szerezni. Ilyen az időközben egyházi tulajdonba került oktatási intézmény területére eső piac kiépítése vagy az intézményhez tartozó óvoda területén főzőkonyha építése. Ezek helyett más célokra kell helyezni a prioritást. A támogatást így a kultúrház belső terének megnövelésére, átalakítására, az udvaron egy tetővel fedett, egyébként nyitott közösségi tér kialakítására fordítanák.

A képviselők tájékoztatást kaptak a község lakóhelyi környezetének értékeléséról. E beszámolóból többek között kiderül, hogy szennyező anyagot kibocsátó üzem ugyan nem működik a településen, ám az őszi-téli időszakban a fűtési szezonban a lakossági eredetű légszennyezés rontja a levegő minőségét.

A községben sajnos nem jellemző a jogkövető magatartás, a jogszabályi tiltás ellenére is gyakran égetnek többek között műanyag csomagolóanyagokat, gumit. Egyes napokon pedig helyben engedélyezett az avarégetés is. Az állattartással összefüggésben még szokott panaszra okot adni a szaghatás.

Tiszajenőnél természetvédelmi terület is található, védett terület a két kunhalom és a volt földvár. A Petőfi utca végén a volt „lődomb” oldalában gyurgyalagtelep található, mely fokozottan védett. Így fontos hangsúlyt helyeznek a környezet védelmének tudatosítására, ez a helyi általános iskola programjában helyet kap.

Szeptemberben született döntés egy önkormányzati tulajdonú, beépítetlen külterületi ingatlant értékesítenek. Akadt is egy jelentkező, akinek pályázatát most fogadták el. Emelni kellett az önkormányzati bérlakások bérleti díját is Az ülésen a helyi választási bizottság tagjairól is döntöttek.