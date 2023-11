A diákok Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkeztek az intézménybe, hogy gasztronómiai ismereteiket gyarapítsák és közösséget is építsenek. Heten a szakács-, ketten pedig a pincérszakmát sajátítják el egy héten át.

A szakácstanulók különböző tésztaételeket és vegán ínyencségeket készítettek, a pincértanulók pedig a koktélkészítés és a díszterítés fortélyait ismerhették meg a helyi diákokkal közösen.

Varga Ákos, a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola vendéglátó munkaközösség vezetője elmondta, a héten egy különleges egészségprojekt is zajlik az iskolában, melynek keretében az összes szakácstanuló szezonális, helyi alapanyagok segítségével vegán ételeket alkot.

Pénteken a külföldről érkezett fiatalok a 11. c osztállyal közösen szervezett gyakorlati foglalkozás során olaszos meleg előételeket és vegán finomságokat készítettek.

– A Cook EU program célja, hogy a környező országokból olyan tanulók érkezzenek hozzánk, akik hasonló szakképzésben vesznek részt, mint amilyen a mi iskolánkban is zajlik – vette át a szót Monoriné Szabó Edit, az intézmény szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese. – Magyar és külföldi ételek receptjeivel egyaránt dolgozunk a héten. De persze nem csak szakmai munka zajlik ezekben a napokban. Különböző kulturális programokat is szerveztünk a fiataloknak, akik megismerkedhettek Szolnok nevezetességeivel. Ellátogattunk a RepTárba, egy hamburgerezőbe, szakmai látogatáson jártunk a Garden Hotelben, az utolsó napon pedig egy közös vacsorával zárjuk a látogatást.

Ottjártunkkor különféle olasz tésztákkal és vegán ínyencségekkel is ismerkedtek a szakácstanulók

Fotó: Nagy Balázs

A kilenc vendégtanuló egyébként máris megszerette Szolnokot.

– Jó érzés itt lenni, mindenki nagyon kedves és segítőkész, illetve számtalan újdonságot tanulhattam az elmúlt héten – mesélte lelkesen lapunknak Albert Izabella Barbara, aki Sepsiszentgyörgyről érkezett. – Bár be kell vallanom, egy kicsit tartottam attól, mit fognak szólni a helyiek ahhoz, hogy románul beszélünk egymás között, de nagyon pozitív fogadtatásban volt részünk. Először jártam Szolnokon, ami azonnal megtetszett, mert szerintem egy igazán szép város, így a jövőben is szívesen visszajönnék ide. A jellegzetes magyar ételt, a lángost is megkedveltem, amit a többi diákkal közösen el is készítettünk. Sok új receptet tanultam, és közelebbről is megismerhettem a magyar kultúrát, amit igazán magaménak éreztem.

Ottjártunkkor a fiatalok épp olasz tésztákat és vegán ételeket készítettek, melyeket a főzést követően meg is kóstolhattak.