A hagyományokhoz híven Abádszalókon is több éve helyi felajánlások közül választják ki a város fenyőfáját. A díszes tűlevelű ezúttal ezüstfenyő, amely közel 6 méter magas.

Balogh Gyula, a város polgármestere arról számolt be hírportálunknak, hogy ebben az esztendőben Hajdú Ferencné ajánlotta fel fenyőfáját, amit a szerdai napon fel is állítottak a városháza előtt. Mint kiderült, minden évben 2-3 felajánlást kap az önkormányzat helybéliektől, így a helyi iskola és óvoda is részesülhet a tűlevelűekből.