Idén ősszel és télen is határtalan gasztrokalandokra invitálják a ínyencfalatok kedvelőit a füredi Balneum Hotelben. A nagy népszerűségnek örvendő tematikus gasztrohétvégék ezúttal is különféle nemzetek konyháit mutatják be, amelynek hála november 4-én, szombaton este hat órától a mexikói ételek lesznek terítéken.