Különleges évfordulót ünnepelt a napokban Bende Imre szolnoki lakos, aki nemrégiben töltötte be 100. életévét. A jubileumi alkalomból a város alpolgármestere, Fejér Andor is megemlékezett a jeles évfordulóról. Ottjártunkkor szinte az egész család összegyűlt, hogy megünnepeljék a nem mindennapi eseményt.

– Tetszik tudni, néha itt is meg ott is fáj, de azt gondolom ezek a nehézségek ebben a korban már természetesek – felelte kérdésünkre az egykori pénzügyőr, Bende Imre. – 1952 szeptemberében a budapesti pénzügyőri iskolába felvételt nyertem. Szerettem a munkám és azt gondolom a mai napig, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az életben. Szeressük amit csinálunk és alázatosan, szorgalmasan dolgozzunk, az gondolom ez a hosszú élet titka. Még nyugdíjas koromban is 15 éven keresztül dolgoztam a Kőolaj és Földgáz Termelő Vállalatnál. A legnagyobb öröm mégis az számomra, hogy mindig is nagy figyelmet fordítottam a családomra.

Egykor vettem egy nagyobb földterület gyerekeimnek, amit egészen 95 éves koromig műveltem. Számtalan zöldséget és gyümölcsöt termesztettem, ami mindig is nagy örömet okozott az életemben.

Bende Imre veszi át a város ajándékát Fejér Andor alpolgármestertől

Fotó: Nagy Balázs

A beszélgetésünk során arra is fény derült, hogy Bende Imre és felesége, Bende Imréné már 70 éve házasok.

– Hatalmas nagy megtiszteltetés ennyi éven át együtt haladni valakivel az úton – folytatta a szépkorú.

– Az összetartozás az, ami a legfőbb kulcsa egy ilyen kapcsolatnak. Mindig is ez volt a fejünkben, hogy mi férj és feleség vagyunk, ezért szüntelen közösen és nagy összetartozásban gondolkodtunk. Máig szeretünk együtt kártyázni. Talán azért is, mert ezzel legalább talik az idő, ha elvégezzük a dolgunkat. Az unokákkal is számtalan kártyapartit nyomunk, ami mindig óriási öröm és szórakozás számomra.