A november 9-i közmeghallgatásra már előzőleg is lehetett az önkormányzathoz benyújtani felmerülő kérdéseket, javaslatokat. A település vezetősége először Szőlők településrészen ült össze a kultúrházban a lakosokkal, majd a központban a polgármesteri hivatalban.

Egyértelműen Szőlők lakosai bizonyultak érdeklődőbbnek, aktívabbnak, egy-egy témával kapcsolatban viták is kialakultak.

Ott legfontosabb témaként a szemétszállítás kérdése említendő, a szeméthelyzet ugyanis régóta problematikus a környéken, amire a mai napig sem találtak még jó megoldást. A településrészen a hulladékot konténerekbe gyűjtik, azt ürítik rendszeresen, ám évek óta küzdenek azzal, hogy idegenek is hordanak oda mindenféle szemetet, kacatot, ami korántsem csak háztartási hulladék, így sokszor a konténer környéke is terítve van mindenfélével.

A fórumon felvetették, hogy térjenek át ott is a kiskukás hulladékszállításra, azaz, a háztartások ingatlanok elé kitett szemétgyűjtő edényeit ürítsék hetente, ne kelljen mindig a konténerekig cipelni a kidobni valót. Akadtak azonban olyan felszólalók is, akik ezt fölöslegesnek ítélték, főleg, hogy a kukás megoldás többe kerülne és technikailag is körülményesebb. Amellett is érveltek, hogy a kukák mellett is meg kellene hagyni a konténereket. Mivel nem tudtak dűlőre jutni, végül abban állapodtak meg, hogy az önkormányzat kiküld egy igényfelmérő kérdőívet, hogy eldőljön, a többség mit szeretne, és a továbbiakban ez alapján tesznek lépéseket.

Másik kiemelt téma a rossz minőségű Postadűlő út fejlesztése volt, több lakó is megkérdezte, miért nem pályázik a testület aszfaltozásra. Korábban ugyan pályázati pénzből történtek útjavítások, de azokból az összegekből csak kisebb javításokra, kővel való felszórásra futotta. Hegedűs István polgármester rámutatott, hogy önerőből nem tudják a fejlesztést megoldani, ilyen nagyszabású pályázati lehetőségek viszont jelenleg nincsenek.

Évekkel ezelőtt megtörtént az ivóvízhálózat fejlesztése, a beruházás óta azonban folyamatosan gondok vannak a víz minőségével, ezért felmerült az igény a régi kút visszaállítására. Erre azonban nincs lehetőség.

A településrészen évek óta tervezik egy szabadidőpark kialakítását, ehhez már vannak is játékok és játékelemek az önkormányzat műhelyében. Arra azonban nincs kapacitása, munkása az önkormányzatnak, hogy kiépítse, így szükség van lakossági összefogásra is, hogy ezeket felállítsák. El is hangzott ilyen irányú ígéret, a munkát persze az önkormányzat is segíti, biztosít hozzá eszközöket.

A szőlőkbeli értekezést követően Várkony központjában, a polgármesteri hivatalban megtartott közmeghallgatás jóval kevesebb érdeklődőt vonzott. A klasszikus polgármesteri beszámolót követően mindössze egyetlen kérdés merült fel, egy vízvezetékcső cseréjével kapcsolatban. Ez jelenleg is folyamatban van, várhatóan év végére, de legkésőbb januárban befejeződik a munka.