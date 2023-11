Közösen falatozhattak a hagyományőrző disznótor finomságaiból Kőtelken. Már kora reggel visított a malac a művelődési ház előtt. Ám hiábavaló volt a tiltakozása, leszúrta a böllér a Kőteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat disznótoros rendezvényén. A sertést a hagyományoknak megfelelően feldolgozták, a kóstolóra pedig mindenki hivatalos volt.

Hársfák adhatnak árnyékot a kőtelki játszótéren. A kőteleki emlékparkban helyezték el a fásítási pályázaton elnyert fákat.

Együtt díszítik majd fel a település karácsonyfáját Tiszatenyőn. A település főterén állítják fel a község karácsonyfáját, melyet a napokban díszíthetnek fel a tiszatenyői lakosok.

Légszennyezés, fejlesztések – éjszakába nyúlóan tanácskoztak a tiszajenői képviselők. Számos téma napirendre került Tiszajenőn november 23-ai képviselő-testületi ülésén. A résztvevők annyira belemerültek a falu ügyeinek megvitatásába, hogy a hivatalos értekezleten túl is ott maradtak a hivatalban, és késő estébe nyúlóan beszélgettek az aktualitásokról. A közmeghallgatás azonban elmaradt.

Különleges programmal emlékeztek a költőóriásra Fegyverneken. 1877. november 22-én született egyik legnagyobb magyar költőnk, Ady Endre. Az évforduló alkalmából különleges programot tartottak a napokban a fegyverneki könyvtárban.

Parádés hangulatban telt az I. Vármegyebál, őzpecsenyét is kóstolhattak a résztvevők. Szépen feldíszített terem, őrt álló huszárok fogadták az I. Vármegyebál vendégeit, közéleti személyiségeit szombaton este. Szűkebb hazánk legrangosabb ilyen jellegű eseményén a jó társaság, a kellemes beszélgetések mellett most is a táncé volt a főszerep, de az összejövetel ezúttal is szolgált jótékonysági célokat is.

Árva kutyáknak gyűjt adományokat a Jászberényi Városi Könyvtár. A felajánlásokkal idén a jászberényi ebrendészeti telepet támogatják.

Óriáspókok és hüllők lepték el a szolnoki művelődési házat. Közel negyven féle pókot, hüllőt és rovart nézhettek meg a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Központban vasárnap megrendezett Tarantula Expón az érdeklődők.