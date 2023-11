Vállalkozása kezdetéig nyúlt vissza Nagy Ferenc, tiszaföldvári vállalkozó, amikor úgy döntött, hogy ismét egy IFA teherautót vásárol. Negyven éve ugyanis pont egy ilyen típussal vágott bele az akkor még magánvállalkozói világba.

– Akkoriban is különlegesnek számított az IFA, hiszen nem igazán lehetett tehergépjárművet vásárolni, főleg nem ilyet. Leginkább a már eléggé elhasznált Csepelek, Roburok járták az utakat. Nehezen, a kapcsolataimnak köszönhetően vettem az IFA teherautót, ezzel indult a pályám – elevenítette fel az első lépéseket.

Nagy Ferenc vállalkozása egy IFA megvásárlásával kezdődött

Forrás: Beküldött fotó

Nem volt számára idegen a fuvarozás világa, ugyanis nagyapja és nagybátyja lovaskocsival szállított tüzelőanyagot Tiszaföldváron.

– Később nagybátyám az elsők között volt az országban, aki tehergépjárművel fuvarozott – emelte ki a családi kötődést.

Az elmúlt évtizedek változásairól is beszélt Nagy Ferenc, mint kiderült eleinte lakossági szállításokkal, építőanyagok fuvarozásával foglalkozott.

– Három-négy év múlva bekövetkezett egy válság időszak, amit át kellett vészelni, akkor nyitottam a multicégek felé. 1994-ben alapítottam a vállalkozást, a folyamatosan bővülő flotta adott irányt ahhoz is, hogy benzinkutat nyissak – mesélte a fejlődésről.

Nagyszabású rendezvényen ünnepelték a tiszaföldvári vállalkozó jubileumát

Forrás: Beküldött fotó

Nagy Ferenc vállalkozásában van olyan alkalmazott, akivel a kezdetektől együtt dolgozik.

– Bár van egy IFA teherautónk, de felmerült, hogy egyet emléknek újítsunk fel, s ez olyan jól sikerült, hogy szinte vadonatúj lett. Minden alkatrészét vagy felújítottuk vagy kicseréltük a kárpitozástól kezdve a platóig. Úgy szét volt szedve, hogy a vázban egy csavar sem maradt. Alkalmas lenne áruszállításra is, de Old Timer minősítést szeretnénk szerezni rá. Magam is dolgoztam vele, a szerelők, festők is kivették a részüket a munkából – mondta a régi-új járműről.

Az autó most a tiszaföldvári telepen áll, az a terv, hogy tavasszal ki is állítják majd.