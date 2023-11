A szolnoki Kossuth téren november 30-án nyíló adventi faluban a város karácsonyfája mellett idén is ünnepi fények, forralt bor- és kürtőskalács illata, valamint változatos programok várják a családokat.

A Szolnoki Sportcentrum 15 éve szervezi az önkormányzat megbízásából ezt a programsorozatot. Mint azt Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója egy szerdai sajtótájékoztatón elmondta, ezúttal 21 faházat állítottak fel, ahol különféle finomságokat kínálnak majd a kézműves termékek mellett.

Fontos, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat, így idén is lesz gyerekfalu, mégpedig megújított meseházakkal, macierdővel, óriás szánnal és labirintussal.

Számos műsorszámmal is készülnek, ezeket zömében a hétvégére időzítve.

Az egyházi gyertyagyújtások ezúttal is központi elemei lesznek az eseménysorozatnak: december 2-án 16 órakor az evangélikus egyház; december 9-én 16 órakor a római katolikus egyház; december 15-én 14:30 perckor a görögkatolikus egyház; december 23-án 16 órakor a református egyház várja a térre az ünneplőket.

Elkészült a város óriás adventi koszorúja, mely több mint egy tonnát nyom, ötfajta fenyőfából állították össze, száz toboz és 150 dísz ékesíti.

Az Adventi Falu részleteiről Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (balról), Szalay Ferenc polgármester, valamint Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. vezérigazgatója számolt be

Fotó: Mészáros János

Az ünnepi eseményekhez idén is csatlakozik december 5-én és 6-án a Mikulás Kisvonat a Coop Szolnok Zrt. jóvoltából. Fekete Tibor vezérigazgató kifejtette, idén a vonat délelőtt a város utcáit járva felkeresi az óvodákat és a Hetényi Géza Kórházban gyógyuló gyerekeket is megajándékozza a vonattal érkező Mikulás. Délután pedig az adventi falutól indul körjáratra. A gyerekek a vonatra karszalaggal szállhatnak fel, melyekhez a felnőttek a cég szolnoki üzleteiben vásárolva juthatnak hozzá. A kicsik a téren találkozhatnak a Mikulással és kísérőivel, az angyallal és a krampusszal is.

Azt is megtudtuk, hogy idén ismét felülhetünk az elmúlt években nagy sikert aratott óriáskerékre a belvárosban, sőt, ezúttal lesz dodzsem is a Hild téren.

– Úgy látjuk, a város egyik legkedveltebb rendezvénye lett ez az ünnepi forgatag, melynek legnagyobb értéke, hogy ünnepváró hangulatban az emberek megállnak egy kicsit a téren, együtt vannak, beszélgetnek – hangsúlyozta Szalay Ferenc polgármester.

Az évet most is szilveszteri programokkal zárják, diszkó hangulattal, futással és tűzijátékkal.

Az adventi falu nyitvatartása:

hétfő, kedd és szerda: 14:00–21:00;

csütörtök: 14:00–22:00;

péntek, szombat: 14:00–23:00;

vasárnap: 14:00–21:00.

December 24. és 25.: zárva!