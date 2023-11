Csütörtökön megtörtént a nemrég felszerelt kamerák műszaki átadása.

Dr. Túróczi Imre polgármester kifejtette, hogy településükön a régi, már gyakorlatilag működésképtelen térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése valósult meg az elmúlt időszakban.

– Sajnálatos tény, hogy a világon mindenhol a gazdasági válságok, a vagyon elleni bűncselekmények drasztikus növekedését eredményezték. A háborúk és a pandémia miatt a magyar gazdaságot érintő nehézségek hasonló helyzetet teremthetnek. A lakosság védelme és szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében döntöttünk a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről – hangsúlyozta a polgármester.

Tény, hogy az elmúlt időszakban a városban nőtt a bűnelkövetések száma. A júniusi testületi ülésen elfogadott, közbiztonsági helyzetet taglaló rendőrségi beszámolóból is tudhatja a lakosság, hogy míg 2021-ben Rákóczifalván összesen 12 bűncselekményt regisztráltak, ez a szám 2022-ben 25-re növekedett. Ám nem haladta meg a pandémia előtti időszakban elkövetett bűncselekmények számát: 2019-ben 34 cselekményt regisztráltak.

A tavalyi bűnesetek közül 11 történt közterületen, míg tavalyelőtt mindössze 4 ilyen esetet tartottak számon.

Mindezzel együtt azonban a város korántsem sorolható a bűnügyileg fertőzött települések közé, sőt, továbbra is jóval az országos átlag alatt maradt.

– A kamerarendszer bővítése abszolút megelőzési céllal történt! – emelte ki a polgármester.

– Jelentős összeggel járultak hozzá a beruházáshoz az itt működő vállalkozások, valamint lakosok is. A mezőgazdasági vállalkozásokat érinti például az illegális hulladéklerakás problémája. A gazdák gyakran szembesülnek azzal, hogy a földterületükön öntötték le a szemetet. A földtulajdonosoknak pedig van hulladékeltakarítási kötelezettsége, ez pedig nem kevés pénzbe kerül. Feljelentést tehetnek ugyan, de ritkán derül ki, hogy ki volt az elkövető. Az illegális hulladéklerakás a kiránduló útvonalainkat is érinti, az önkormányzat is kénytelen ezeket a szeméthalmokat rendszeresen eltakarítani. A rendőrséghez bekötött kamerák segítségével remélhetőleg az ilyen esetek száma is visszaszorítható – fejtette ki a polgármester.

Jelenleg a város főterén, a lámpás kereszteződésben, a Rákóczi út végén a Tisza árteréhez vezető leágazásnál, valamint külterületen a Szent Rókus kápolnánál lévő kereszteződésnél működnek kamerák.

Dr. Túróczi Imre azt is elárulta, ezzel nem fejeződik be a rendszer bővítése. A közeljövőben szeretnének még a kamerát kihelyezni a 442-es út mentén a kocsimosónál lévő buszmegállóhoz, ahol nagy a gyalogosforgalom, továbbá a sporttelepnél található útkereszteződéshez is. E tervekhez azonban még szükséges a forrást előteremteni.