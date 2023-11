Novemberben beindult Tiszavárkonyban a mini bölcsődei.

A 7+1 fő fogadására alkalmas bölcsi az óvoda melletti épületben működik. Hegedűs István polgármestertől megtudtuk, öt gyermeket már beírattak, őket hozzák is az intézménybe. Egy kicsi beíratása most várható a jelzések alapján, plusz egy gyermeket pedig tavaszra jelentettek be a szülők.