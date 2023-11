Számos Öcsödhöz hasonló méretű település lehet az országban, amiről nagyon sokan még csak nem is hallottak. Öcsödöt viszont mindenki ismeri, aki az utóbbi bő hetven évben járt iskolába Magyarországon. Mert tananyag, hogy József Attila kisgyerekként két évet Öcsödön töltött nevelőszülőknél. És hogy ott milyen szörnyű volt neki. Dolgoztatták, Pistának hívták. Hát biztosan nem volt neki könnyű ott. De beszéltem öcsödiekkel, akik azt állították, hogy Gombaiék nem bántak rosszul a kisfiúval, csak úgy, ahogy más gyerekekkel, sajátokkal is bántak a faluban. Akkor még teljesen más volt a közmegegyezés a testi fenyítésről, mint manapság. És József Etel is jó emlékeket őrzött lelenckorukról. Ettől persze József Attila érezhette magát rosszul Öcsödön és/vagy emlékezhetett úgy, hogy neki rossz volt ott.

Az viszont meglepett, hogy Öcsödön mekkora divat volt a lelencezés. Vagy iparág, megélhetési forrás. S ez így volt még a nyolcvanas években is. Újságíró-gyakornokként egyik első riportomat erről készítettem. Jártam több nevelőszülőnél, beszéltem gyámügyesekkel, akik elmondták, hogy ennek hagyománya van a településen, létszámarányosan sokkal többen nevelnek állami gondozottat, mint másutt. Vajon mostanában is így van még?