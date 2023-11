Az őszi időszakban folyamatosan, így ezekben a napokban is tart az Eszterlánc óvoda építése Szandaszőlősön, a Krúdy Gyula utca és a Simon Ferenc út mellett. A helyszínen jelenleg is dolgoznak a munkagépek a 125 férőhelyes intézmény kialakításán. A modern komplexum területén egyebek mellett melegítőkonyhát, fejlesztőszobát, öltözőket, játszóudvart, valamint parkolót is kialakítanak.