Megérkezett a településre a második adag szociális tűzifa, számolt be róla Virág József polgármester. Korábban már kaptak a NEFAG-tól ötven erdei köbmétert, most viszont a további, huszonöt erdei köbméter is megérkezett. Így megkezdték kiosztani a korábban igényt benyújtott rászorulóknak. Bár idén vékonyabb fatörzseketat kaptak, amit könnyebben fel tudnak a lakosok darabolni, vannak olyanok, akinek így is gondot okoz a tüzelő felaprítása, vagy mert idősek, vagy mert betegek, ők az önkormányzattól most is kérhetnek segítséget.