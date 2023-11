– Szeptember 29-én egy kedvezményes villanyhasználati rendszert /H-tarifa/ alakítottak ki és egy hűtő-fűtő klímaberendezést szereltek be a házunkban. Még aznap a villanyszerelő beadta a bekötési engedélyt kérő lapot az E.ON-hoz – kezdte a történetet egy szolnoki olvasónk, Endre. Mint elmondta: nem sokkal később az E.ON-tól kivált OPUS TITÁSZ bekötéseket végző illetékesei érdeklődésükre azt közölték, hogy a már regisztrált engedély eltűnt.

– Felkerestem az Opus helyi irodáját – ahol újra regisztráltam – és közölték, hogy várjunk a bekötésre türelemmel. Most itt a hideg és tehetetlenek vagyunk, mert a rendszer kialakítása és a klíma beszerelése több százezer forintba került, ezért nem vettünk sok fát az alternatív fűtéshez. A feleségem ráadásul szívbillentyű-műtétre vár – folytatta Endre, aki remélte, hogy mielőbb megoldódik a problémájuk.

A témával kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót, ahol az alábbiakat mondták el.

– 2023. október 1-től az OPUS TITÁSZ Zrt. teljes működési területén átvette az áramhálózati és műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet az E.ON Ügyfélszolgálati Kft-től. A tevékenység átvétele az informatikai rendszerek változásával is járt, melynek során az ügyfelek adatai átkerültek az OPUS TITÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati rendszerébe. Az adatátvitel lebonyolítása az informatikai felkészülés ellenére hosszú időt vett igénybe, és annak ideje alatt társaságunk ügyfélszolgálati csatornáin korlátozott ügyintézésre volt lehetőség. Az ez idő alatt érkezett ügyféligények feldolgozása és teljesítése még most is folyamatban van – mondta el elöljáróban Egyházi Nikoletta, az OPUS TITÁSZ kommunikációs vezetője.

Ügyfelünk ebben az átmeneti időszakban kereste fel ügyfélszolgálatunkat, és mivel nem tudott a korábbi igénybenyújtásról pontos információt adni, ezért munkatársaink az ismételt igénybenyújtást javasolták.

– Sajnos ez az igénybejelentés nem megfelelően lett kitöltve, ezért levélben kértük ügyfelünket a hiányzó dokumentumok pótlására. Amint ez megtörténik és a szükséges dokumentumok megérkeznek társaságunkhoz, természetesen intézkedünk a fogyasztási hely bekapcsolásáról – tette hozzá a szolgáltató képviselője.

A probléma végül elhárult, olvasónk ugyanis azzal kereste meg hírportálunkat, hogy a bekötés megtörtént.