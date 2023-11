Egészségügyi vészhívó működésével, használatának előnyeivel kapcsolatos ismeretekkel gazdagodhattak szerdán a látássérültek. Az ingyenes programot a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete szervezte. Szolnokon, a Móra Közösségi Térben Deme István, a LifeMax segélyhívó szolgáltató munkatársa tartott előadást, melyet online is követhettek azok az érdeklődők, akiknek nehézséget jelentett volna eljutni a helyszínre. Az érdeklődők többsége élt is ezzel a lehetőséggel.

Az eszköz a Gondosórához hasonlóan működik, de bővebb funkciókkal rendelkezik, viszont van némi távfelügyeleti díja. Ám korhatárhoz sincs kötve, akár gyermekek felügyeletére is használható, valamint fogyatékkal élők is tudnak segítséget hívni rajta keresztül. Emellett nem muszáj eszközt sem igényelni, a mobiltelefon használatában gyakorlottaknak a készülékekre fejlesztett applikációkat is használhatják.