Jubileumot ünnepelhetett a Macimúzeum: a péntek esti program a századik rendezvény volt a 2006-os nyitás óta. Korábban számos kiállítást tartottak a múzeumban, az átépítést követően pedig a kulturális programokra helyeződik a hangsúly.

Pénteken Rácz Rolandot látták vendégül, aki élvezetes könyvbemutatóval örvendeztette meg a közönséget. Bár nem túl tágas, de megtelt érdeklődőkkel a helyiség, minden szék foglalt volt.

A kengyeli származású, Szolnokon élő szerző nem könyvbemutatók hagyományos menetét követi, így interaktív formában ismertette meg közönségét Pillanatok című novelláskötetével és annak történetével, hogyan vált íróvá. Ráz Roland egyébként egy Youtube-csatornáját is működtet, hol rendszeresen beszélget különböző szerzőkkel, erről is szó volt a találkozón. A közönséggel pedig annyira belemerültek a beszélgetésbe, hogy bár egy órásra tervezték az este hatkor kezdődő programot, volt már fél kilenc is, mikor az érdeklődők kezdtek hazaszállingózni.

Érdekesség, hogy Roland minden találkozóján kisorsol a résztvevők között két ajándékcsomagot, nem volt ez másképp Rákóczifalván sem.