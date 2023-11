A Magyar Honvédség alakulatai hétfőtől megkezdték az átcsoportosításukat és felkészülésüket az Adaptive Hussars 23 többnemzeti országos hadgyakorlatra, amelyben a Magyar Honvédség 3. Területvédelmi Ezred is érintett. A nagyszabású katonai esemény egyik legfontosabb célja hazánk védelmi képességének tesztelése, a haderő ütőképességének fejlesztése.

A területvédelmi ezredet század erővel vonták be a hadgyakorlatba, melynek tagjai múlt vasárnap vonultak be, és hétfőn már meg is kezdték a felkészülést Szolnokon, az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál.

A helyszínen Kovács Imre az MH 3. Területvédelmi Ezred parancsnoka érdeklődésünkre elmondta, hogy a tartalékos alegység feladatai közé tartozik az őrzésvédelmi feladatok ellátása, megfigyelőpontok létesítése és üzemeltetése, valamint ellenőrző-áteresztő pont telepítése, működtetése. Az állomány elsősorban gyalogosan végrehajtandó feladatokra készül.

– Az Adaptive Hussars 23 az esetünkben azt jelenti, hogy Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből megszólítottuk a tartalékosokat, akik vasárnap be is vonultak. Péntekig felkészítjük őket, majd egy előre meghatározott helyszínre szállítjuk a csapatot feladatvégrehajtás céljából – tájékoztatott a parancsnok.