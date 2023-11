Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a polgármesteri hivatal udvarán. Ottjártunkkor hosszú sorokban várakoztak a helyiek, hogy átvegyék a gyümölcsfa-ültetési akcióban igényelt növényeket.

– Nagyon jó ötletnek tartom a kezdeményezést, máshol is be kellene vezetni, hiszen a faültetés számos környezeti előnnyel jár – osztotta meg véleményét a programmal kapcsolatban Podmaniczki László. Hozzátette: a faluban szinten minden udvaron áll gyümölcsfa, most pedig a háztartások bővíteni tudják a faállományt.

– Jómagam is fontosnak tartom, hogy egészséges gyümölcsöt fogyasszon a család, ezért a tanyámon közel ötven gyümölcsfát gondozok. Nem piacra termelek, csak önellátásra a családtagok számára – mondta László.

Az önkormányzat gyümölcsfa-ültetési programjának épp az önellátó gazdálkodás népszerűsítése az egyik fontos célja, hogy a lakosok helyben termelt, jó minőségű, vitamindús gyümölcsöt fogyasszanak. Ezzel hozzájárulnak a globális klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez, egészségesebbé teszik nemcsak önmagukat, hanem a környezetet is.

– A saját kertünkben ültetett gyümölcsfa termésének nincs párja. Teljesen más íze van, mint a bevásárlóközpontban kapható gyümölcsöknek – vélekedett Varga Judit. Az igénylők az akció keretében vállalták, hogy saját ingatlanjaikon belül ültetik el és megfelelően gondozzák a facsemetéket.

– Jászszentandrás mezőgazdasági település, nagy hagyománya van nálunk a zöldség- és gyümölcstermesztésnek. Kajszibarackot igényeltem, már alig várom, hogy elültessem a fát. Remélem, hogy megmarad és termőre fordul. Nagyon szeretem a friss, zamatos gyümölcsöt és a belőle készített lekvárt, befőttet – mondta el érdeklődésünkre Sass Lajosné.

Az önkormányzat idén első alkalommal hirdette meg a programot, melyre közel egymillió forintot fordítottak. Ingatlanonként egy darab szabadgyökerű gyümölcsfát biztosítottak térítésmentesen a Jászszentandráson ingatlannal rendelkező, életvitelszerűen ott élők részére.

– Nagy volt az érdeklődés, szinte minden korosztályt megmozgatott az akció, úgyhogy jövőre folytatni szeretnénk. Fontosnak tartom, hogy minél zöldebb, egészségesebb legyen a környezetünk. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft-től szereztük be a facsemetéket. Öt fajta közül választhattak a helyiek. Az igények alapján elmondható, hogy a kajszi és az őszibarack volt a favorit, utána pedig a cseresznye következett. A szilva és az alma iránt nem volt nagy érdeklődés – tájékoztatott Kolláth Bálint, polgármester.